Sportul - cel mai bun exercitiu pentru creier/ Mersul pe jos timp de 10 zile consecutive reduce depresia

"Exercitiile aerobice reprezinta cheia pentru cap, la fel ca pentru inima", potrivit autorilor "Mind and Mood" de la Harvard Medical School.In timp ce unele dintre avantaje - cum ar fi o crestere o bunei-dispozitii - pot aparea imediat dupa cateva minute dupa ce ati facut o plimbare cu bicicleta, altele - cum ar fi memoria imbunatatita - ar putea dura si cateva saptamani pana sa "iasa la iveala". Acest lucru inseamna ca cel mai bun tip de exercitii pentru minte este orice exercitiu aerobic pe care il puteti face in mod regulat pentru cel putin 45 de minute, in mod consecvent.Un studiu care a vizat persoanele cu depresie severa a constatat ca doar 30 de minute de mers pe jos timp de 10 zile consecutive a fost "suficient pentru a produce o reducere semnificativa din punct de vedere clinic si statistic a depresiei".Antrenamentele fizice pot, de asemenea, ajuta persoanele care nu sufera de depresie clinica sa se simta mai putin stresate, ajutand la reducerea nivelului de hormoni naturali de stres ai corpului, cum ar fi adrenalina si cortizolul, potrivit unui studiu publicat in Journal of Physical Therapy Science.