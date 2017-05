Mituri despre spalatul mainilor/ 33% dintre oameni nu folosesc sapun

Acest lucru conteza pentru ca, din pacate, nu putem rezista fara sa ne atingem fata cu mainile, permitand germenilor sa se raspandeasca catre nas si gura, de unde pot intra in organism. Cercetatorii din Brazilia si din SUA au descoperit ca atingem suprafete din spatii publice, in medie, de 3,3 ori pe ora si ca ne atingem gura sau nasul de 3,6 ori pe ora.Este destul de clar ca trebuie sa ne spalam mainile in mod corespunzator. Problema este ca exista o multime de mituri despre cum sa procedam corect in acest proces.Este necesar ca apa sa fie fierbinte pentru a curata bine mainile?Cercetatorii din Florida au descoperit ca indiferent de temperatura apei, nu s-a inregistrat nicio diferenta statistica semnificativa in ceea ce priveste cantitatea de bacterii ramase pe mainile oamenilor.Este un sapun anti-bacterian mai bun decat unul obisnuit?Mai multe cercetari au fost efectuate in acest sens, de-a lungul timpului. In 2007, o revizuire a celor mai bune studii a concluzionat ca substanta cea mai frecvent intalnita in sapunurile anti-bacteriene de la acea vreme - triclosan - nu a redus numarul de bacterii ramase pe mainile oamenilor dupa spalare mai mult decat unul obisnuit. O revizuire mai recenta din 2015 a ajuns la aceleasi concluzii.Trebuie sa ne uscam mainile dupa spalare?Este un lucru bun daca lasati mainile sa se usuce de la sine, intrucat evitati, astfel, germenii care se transfera mai usor pe mainile umede.Uscator de maini sau prosop?Potrivit celor mai recente studii, 10 secunde sunt suficiente atat pentru una, cat si pentru cealalta, ambele lasand mainile la fel de uscate.Si, din nou, preferintele noastre trebuie luate in considerare. Orice metoda care ii incurajeaza pe oameni sa-si usuce mainile este o imbunatatire. A infrumuseta toaletele ar putea face diferenta. Studiul, care a observat mai mult de 3.000 de persoane din SUA, a constatat ca daca toaletele ar fi curate si bine intretinute, ar exista mai multe sanse ca oamenii sa se opreasca si sa-si spele mainile in mod corespunzator.