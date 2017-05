Este normal sa vorbim cu noi insine sau nu? Studiile arata ca este chiar sanatos

Se pare ca, de fapt, vorbim cu noi insine in tacere tot timpul. Nu este vorba doar despre obisnuitul "unde sunt cheile mele?" adresat in gand propriei persoane. De fapt, de multe ori ne implicam in conversatii profunde, transcendente, la 03:00 dimineata, cu nimeni altcineva decat cu propriile ganduri.Aceasta discutie interioara este foarte sanatoasa, avand un rol deosebit in mentinerea sanatatii mintale. Ne ajuta sa ne organizam gandurile, sa planificam actiunile, sa consolidam memoria si sa ne modulam emotiile. Cu alte cuvinte, ne ajuta sa ne controlam.