"La muse endormie" a lui Brancusi, vanduta pentru 57 milioane de dolari la New York

Opera realizata in 1913, parte unei celebre serii de sculpturi ovoidale realizate de sculptorul nascut in Romania, fusese cumparata de colectionarul francez Jazques Ulman in anii ’50 si a ramas in familia acestuia pana acum.“Batalia” pentru opera lui Brancusi s-a dat intre cinci licitanti si, dupa 9 minute, s-a ajuns la 57,367.500 de dolari, cel mai mare pret al serii la licitatia Christie’s.