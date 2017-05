Hackerii au furat urmatorul film din seria Piratii din Caraibe si cer o rascumparare pentru a nu-l pune online

Directorul executiv al studioului de film, Bob Iger, a spus intr-o intalnire cu angajati ABC ca hackerii afirma ca au capatat acces la un film si il vor pune pe bucati online daca nu se plateste o rascumparare online, potrivit cunoscutei publicatii de profil Hollywood Reporter El nu a dezvaluit despre ce film este vorba, dar a precizat ca Disney a refuzat sa plateasca si colaboreaza cu anchetatorii federali. Deadline.com scrie ca este vorba de pelicula Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (Piratii din Caraibe: Razbunarea lui Salazar), ultima parte din franciza ce il are pe Johnny Depp in rolul principal.Aceasta ar trebui sa ajunga in cinematografe pe 25 mai.Iaer a declarat ca santajistii ameninta sa puna online cinci minute din film si apoi bucati de cate 20 de minute daca nu se plateste o considerabila rascumparare.Hollywood-ul a devenit o tinta importanta pentru infractorii cibernetici.In urma cu doua saptamani, hackerul care a cerut o rascumparare de la platforma online Netflix, dupa ce a intrat ilegal in posesia celui de-al cincilea sezon al serialului "Orange Is the New Black", si-a respectat "promisiunea" si, in urma refuzului companiei de streaming de a da curs cererii sale, a publicat pe internet primele 10 episoade din noul sezon al show-ului TV.