Exercitiile fizice intense ar putea sa ne prelungeasca viata chiar si cu noua ani

Tocmai din acest motiv, nu ar trebui sa ne surprinda faptul ca un nou studiu a concluzionat faptul ca sportul determina ca celulele noastre sa devina mai lente in procesul de imbatranire. In mod normal, adultii care fac exercitii de intensitate ridicata, cum ar fi jogging-ul timp de 30-40 de minute pe saptamana, isi pastreaza celulele mai tinere cu noua ani fata de varsta pe care tortul de ziua de nastere o sugereaza.Totul este legat de telomeri - palariile de proteine care stau la fiecare capat al cromozomilor nostri. De fiecare data cand o celula replica, palaria devine mai scurta. Astfel, cu cat se contracta mai mult, cu atat imbatranim mai mult.Pentru a intelege mai bine acest fenomen, la studiu au participat 5.823 de adulti. Pe langa o serie de alte lucruri, au fost inregistrate si lungimile telomerilor. Echipa de cercetatori a constat ca cei care prezentau telomeri scurti - prin urmare, cele mai mari semne de imbatranire celulara - au fost cei care aleg un stil de viata sedentar. Pe de alta parte, cei cu activitate fizica intensa au fost cei ai caror telomeri erau lungi si tineri.Insa, studiul a mai constatat ca doar un nivel destul de sever al activitatii fizice pare sa faca diferenta in acest sens. Astfel, daca credeti ca puteti incetini procesul de imbatranire cu noua ani doar mergand rapid la magazin sau dand o tura cu bicicleta, s-ar putea sa fiti dezamagiti. Echipa nu a gasit diferente semnificative in lungimea telomerilor celor care fac exercitii de intensitate scazuta pana la moderata si cei care isi petrec marea majoritate a timpului pe canapea.