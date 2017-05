Studiu: Contrar credintei populare, zambetul te face sa pari mai in varsta, pe cand o expresie surprinsa te intinereste

Acest lucru pare contra-intuitiv, insa un nou studiu realizat de Western University's Brain and Mind Institute din Canada si Universitatea Ben-Gurion din Israel a aratat ca zambetul te poate imbatrani cu doi ani, pe cand o privire surprinsa te intinereste.Rezultatele i-au surprins chiar si pe cercetatori."Asociem zambetul cu valorile pozitive si cu tineretea. Ganditi-va numai la companiile care furnizeaza produse de ingrijire a pielii si cele care produc pasta de dinti, care vand aceeasi idee in fiecare zi", a declarat co-autorul studiului, Melvyn Goodale.Cercetatorii, al caror studiu este publicat in Psychonomic Bulletin and Review, au organizat doua experimente. Primul dintre acestea a implicat 40 de studenti carora li s-au aratat fotografii ale unor oameni care zambesc si fotografii cu expresii neutre.Rezultatele au aratat faptul ca participantii au crezut despre fetele zambitoare a fi mai in varsta decat in realitate, lucru ce i-a surprins atat pe ei, cat si pe cercetatori.Un al doilea experiment s-a desfasurat similar, numai ca au fost prezentate si fotografii cu fete uimite. Din nou, participantii au adaugat niste ani persoanelor care zambeau, insa au scazut cativa din anii celor cu fete uimite.Cercetatorii sunt de parere ca acest lucru ar putea fi explicat prin faptul ca zambetul aduce dupa sine riduri, in special in jurul ochilor, in timp ce surprinderea intinde pielea si netezeste ridurile.Cercetatorii recunosc faptul ca studiul lor a fost conceput pentru a afla daca oamenii cred ca zambetul te intinereste, insa rezultatul este unul mult mai interesant decat se asteptau.