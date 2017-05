O plaja irlandeza a reaparut la 33 de ani de cand a disparut in Oceanul Atlantic

Plaja de 300 de metri, situata pe insula Achill, a disparut in 1984 - cand furtunile au indepartat nisipul, lasand in urma doar o serie de piscine de piatra.Se pare ca, datorita conditiilor meteorologice de luna trecuta, localnicii au descoperit ca Oceanul Atlantic a inapoiat nisipul disparut."Este semnificativ", a declarat Sean Molloy de la biroul de turism din Achill, facand referire la plaja populara care a sustinut odata patru hoteluri si o serie de pensiuni.Insula, cea mai mare de pe coasta Irlandei, face parte din Wild Atlantic Way, traseu turistic care se intinde din sudul tarii inspre nord-vest si care a beneficiat de un salt turistic in cea mai rapida crestere a Uniunii Europene.