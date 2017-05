VIDEO In Japonia a fost lansat un nou tren de lux. Cele mai scumpe bilete costa 10.000 de dolari, dar s-au vandut toate pentru urmatorul an

In apartamentul cel mai luxos al trenului Shiki-Shima un bilet de o persoana costa 10.000 de dolari pentru o calatorie de patru zile din Toky in Hokkaido, potrivit East Japan Railway Co, ce opereaza garnitura cu 10 vagoane.La bordul trenului care a plecat luni in prima sa cursa, cu 33 de pasageri la bord sunt tatami traditionale din paie de orez, dar si cazi facute din lemn de chiparos hiroki in apartamentele de top. In primul si ultimul vagon sunt pereti si tavane de sticla.Toate biletele pentru cursele pana in martie 2018 sunt deja vandute.Cererea pentru calatorii in conditii luxoase pe calea ferata este in crestere in Japonia, mai multe companii lansand sau urmand sa furnizeze astfel de servicii.