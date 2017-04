Doua halbe de bere, mai eficiente in calmarea durerii decat paracetamolul - studiu britanic

Daca va doare capul, aveti impresia ca incaperea in care va aflati se invarte si stomacul va da senzatia ca "se clatina", ideea de a lua un analgezic pare una destul de buna, scrie sursa citata.Insa, potrivit unui nou studiu, exista un remediu mai eficient. Si nu doar pentru starea de mahmureala - potrivit acestui studiu, doua halbe de bere sunt mai eficiente in calmarea durerii decat un analgezic clasic.Realizand o meta-cercetare, bazata pe 18 studii precedente, cercetatorii de la Universitatea Greenwich din Marea Britanie au descoperit ca doua halbe de bere pot sa reduca intensitatea disconfortului fizic cu 25%.Crescand concentratia de alcool din sange cu aproximativ 0.08%, aceasta bautura ofera organismului "o mica ridicare a pragului de rezistenta la durere" si, din acest motiv, contribuie la o "reducere - intre moderata si consistenta - a intensitatii durerii", afirma autorii cercetarii."Alcoolul este un analgezic eficient, care ofera o reducere relevanta din punct de vedere clinic a intensitatii durerii, fapt ce ar putea sa explice folosirea eronata a alcoolului de acele persoane care sufera de dureri persistente, in pofida consecintelor potential nocive ale acestei bauturi pe termen lung asupra sanatatii", au explicat autorii studiului.Nu este clar deocamdata daca alcoolul reduce durerea prin influentarea receptorilor cerebrali sau prin diminuarea sentimentului de anxietate, facandu-i pe oameni sa isi spuna ca "durerea nu mai este atat de puternica"."Alcoolul poate fi comparat cu medicamentele opioide precum codeina, iar efectele sale sunt mai puternice decat cele generate de paracetamol", a declarat medicul Trevor Thompson, cercetator la Universitatea Greenwich din Londra si coordonator al studiului.