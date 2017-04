VIDEO Ultimul mascul de rinocer alb nordic isi cauta perechea pe Tinder

Profilul lui Sudan de pe Tinder Foto: Captura YouTube

"Serios acum, sunt ultimul rinocer alb nordic de sex masculin de pe planeta. Nu intentionez sa ajung prea departe, dar soarta speciei mele depinde de mine", "scrie" Sudan pe profilul sau de Tinder."Imi place sa mananc iarba si sa ma racoresc in noroi."Campania "The Most Eligible Bachelor in the World" i-a creat lui Sudan un cont pe Tinder, iar de aici utilizatorii pot fi redirectionati catre o pagina de donatii. Campania doreste sa sporeasca gradul de constientizare al acestui fenomen ingrijorator si sa stranga banii necesari pentru tratamente de fertilitate, intrucat varsta inaintata a rinocerului a facut dificila imperecherea pe cale naturala.In cazul in care vor fi stransi cei noua milioane de dolari necesari, cercetatorii intentioneaza sa ia material genetic de la el si de la o femela de rinocer alb nordic, iar embrionul sa fie plantat intr-o femela de rinocer alb sudic, specie care nu este pe cale de disparitie.Sudan traieste intr-o rezervatie din Kenya, alaturi de cele doua femele si reprezinta trei din cei cinci rinoceri alb nordici care mai exista in intreaga lume.