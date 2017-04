Palatul Parlamentului primeste 5.000 de euro/ora pentru filmari la pelicula horror "The Nun"

"Am avut o solicitare din partea studioului cinematografic Castel Film Bucuresti pentru a filma pe 11 iunie 2017 cateva secvente dintr-un proiect, un film. Acesta se intituleaza "The Nun", este un film artistic de lung metraj. Subiectul acestui film este activitatea in lacasurile monastice in perioada imediat urmatoare dupa cel de-al doilea Razboi Mondial", a declarat luni Ioana Bran, secretar al Camerei Deputatilor, la finalul sedintei Biroului Permanent.Spatiile unde se solicita a se realiza filmarile sunt: holurile C6 si C4, cota 0.00, scara circulara din corpul E4/E2 si salonul Brancovenesc.Lungmetrajul "The Nun", regizat de Corin Hardy, este un film horror, produs de New Line Cinema si Warner Bros, un spin-off al "The Conjuring 2" (2016). Lungmetrajul va fi filmat si in locuri din Hunedoara si Sighisoara si este programat sa fie lansat in iulie 2018.