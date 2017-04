Sfarsit de misiune: Artistul francez Abraham Poincheval a clocit trei saptamani oua din care au iesit noua pui

Les poussins d'#AbrahamPoincheval sont à présent tous nés et en route vers une ferme en Normandie où ils couleront des jours heureux ! pic.twitter.com/C0X9SUapSJ — Palais de Tokyo (@PalaisdeTokyo) April 20, 2017

"Puii lui Abraham Poincheval s-au nascut toti si sunt in drum spre o ferma din Normandia, unde vor petrece zile fericite!", a anuntat muzeul Palais de Tokyo, unde a avut loc ineditul experiment.Mesajul este insotit de fotografia artistului, care contempla puii, cu trasaturile obosite, in cusca de sticla in care a fost inchis, sub ochii publicului, din 29 martie.Dintre cele 11 oua clocite de artist, noua au eclozat pentru a da nastere la opt pui galbeni si unui negru. Primul pui s-a nascut marti.Organizatia pentru protectia animalelor PETA nu a fost foarte fericita de aceasta initiativa, afirmand ca "animalele nu-si au locul in arta".Artistul nu este la prima experienta extravaganta: la sfarsitul lui februarie, a trait o saptamana inchis intr-o roca De asemenea, acesta a petrecut 13 zile intr-un mod similar, inchis intr-un urs impaiat unde s-a hranit cu viermi si gandaci si a navigat pe Ron intr-o sticla imensa. De asemenea, artistul francez si-a petrecut o saptamana, anul trecut, in varful unui stalp de 20 de metri inaltime, langa gara din Paris.