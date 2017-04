GALERIE FOTO Joi incepe in Bucuresti festivalul international Spotlight: Laser Pacman pe Palatul Telefoanelor, un Fiat transformat intr-un acvariu luminos si "Gardiani ai Timpului" la Muzeul National de Istorie

Monumentele de arhitectura de pe Calea Victoriei - Palatul CEC, Cercul Militar National, Biblioteca Centrala Universitara, Palatul Telefoanelor - vor fi puse in lumina de proiectoare cu lasere, un Fiat va fi transformat in acvariu luminos, "Gardienii Timpului", din Germania, vor strajui coloanele Muzeului National de Istorie, iar picturile lui Stefan Luchian vor fi piese centrale pe Grand Hotel du Boulevard, la Spotlight 2017, care se va desfasura la Bucuresti intre 20 si 23 aprilie, informeaza News.ro.





Ansamblul "Monolith" din Cehia a sosit la Bucuresti si este compus din 3.300 de LED-uri si va fi inclus intre instalatiile din Festivalul International al Luminii - Spotlight.





"Creatia sosita din Cehia pentru Spotlight 2017 este realizata de echipa Hyperbinary si reprezinta un omagiu adus atmosferei urbane nocturne", potrivit organizatorilor. Obiectul principal al instalatiei absoarbe lumina inconjuratoare si o transforma intr-un show digital captivant.





Instalatia este compusa din peste 3.300 de LED-uri, ansamblul afisand intreg spectrul de culoare. Artistii au folosit una dintre cele mai noi tehnologii in domeniu. "Monolith" va fi amplasata pe strada Lipscani, nr.19, vizavi de magazinul Victoria.

Palatul Telefoanelor, un labirint de fantome/ monstri





O alta proiectie Spotlight 2017 este "Laser Pacman", o reinterpretare a clasicului joc Pacman care a fascinat milioane de oameni de-a lungul ultimelor doua decenii.





Fatada faimosului Palat al Telefoanelor va deveni astfel o suprafata de joc uriasa, reconstruind intocmai dinamismul bine-cunoscut de arcade in care Pac Man alearga fara oprire intr-un labirint cu scopul de a manca diferite forme colorate, incercand in acelasi timp sa nu fie prins de fantome/ monstri.

"Laser Pacman" este realizat de Tom Brandus si va fi proiectat pe cladirea Palatului Telefoanelor, de pe Calea Victoriei.





La editia 2017 a festivalului Spotlight, Grand Hotel du Boulevard este pus in valoare prin arta si lumina, de Art Safari Bucuresti. Cladirea care dateaza din 1871 gazduieste la parter reproduceri ale picturilor lui Stefan Luchian. Ele vor fi luminate din spate, dupa procedeul casetelor luminoase, vor incanta printr-un efect vizual spectaculos.





Nivelurile superioare ale cladirii atrag atentia de la departare, datorita siluetelor multicolore ale ferestrelor. Fiecare geam, acoperit cu un material translucid si iluminat dinamic, da o noua personalitate cladirii de secol XIX.





Video mapping pe Cercul Militar





Mindscape Studio prezinta "Energy of Bucharest", pe fatada Cercului Militar National, video mappingul sustinut de energie pozitiva de la Enel Romania, ilustreaza interdependenta umana, sub forma unor animatii bazate pe miscarea si apropierea dintre persoane. Stand impreuna oamenii pot descoperi elementele fatadei si construi noi posibilitati. Variantele grafice sunt nenumarate: campuri de energie, vizualizari ale vibratiilor.

"Guardians of Time", din Germania, instalata in fata MNIR





Partener international al Spotlight 2017, Festivalul International al Luminii din Berlin - Festival of Lights prezinta instalatia de arta "Guardians Of Time".

In fata unor vechi castele, in piete aglomerate sau in parcuri faimoase, instalatia a calatorit in diferite orase din lume si a facut parte din mai multe expozitii de arta.





Creata de sculptorul austriac Manfred Kielnhofer in 2006, instalatia "Gardienii Timpului" este cea mai renumita lucrare a artistului pasionat de ideea ca omul este intotdeauna pazit de o forta mai puternica decat umanitatea. Folosindu-se de linistea si obscuritatea noptii, misticele siluetele luminate in rosu apar in peisajul urban pentru a ne provoca sa avem o privire de ansamblu asupra spatiului si timpului si asupra locului nostru in lume. Instalatia de arta a fost expusa in cadrul Bienalei de la Venetia, la Berlin, Rio de Janeiro, SUA, Danemarca, Istanbul, Dubai etc.





Festivalul International al Luminii din Berlin aduce si instalatia de lumina "Artistic Projection", care se foloseste de fiecare detaliu arhitectural al cladirii pentru a transforma fatada Bibliotecii Centrale Universitare intr-o proiectie artistica de dimensiuni impresionante.





Animatii 2D si 3D





Pe Calea Victoriei, colt cu strada Franceza, studioul MotionLab va oferi trecatorilor animatii 2D si 3D. Premiat la festivalurile Golden Drum si Eurobest, studioul specializat in video mapping, aduce ce amia noua creatie, "Bucharest Calling".

Dupa ce, in 2016, MotionLab a fost prima echipa din Romania nominalizata in competitia celui mai mare festival al luminii din lume - Circle of Light din Moscova, anul acesta studioul din Bucuresti reinventeaza trecutul si aduce publicului Spotlight elemente din cultura romaneasca cu proiectul "Bucharest Calling", anunta organizatorii.





SIGNAL festival din Praga prezinta "Noisescape"





Instalatia artistului finlandez Teemu Maattanen evoca atat curbele unui deal dintr-o zona rurala, cat si valurile unui ocean. Desi structura este una statica, proiectiile care o anima creeaza iluzia miscarii. Spectatorii asista cu fascinatie la jocul formelor si culorilor printr-o combinatie intre geometria unui caleidoscop si motivele organice japoneze. Instalatia va putea fi localizata in Piata Revolutiei, langa Monumentul lui Iuliu Maniu.

SIGNAL festival din Praga prezinta si instalatia "For Peace", in Parcul Kretulescu. Alergatorii luminosi adusi din Slovacia si creati de Robert Farkas simuleaza miscarea ca forma de manifest.





Figurinele sunt un demers pentru pace, libertate si arta si sunt rezultatul celor mai noi studii ale lui Farkas cu privire la sursele neconventionale de lumina.





Palatul CEC va fi pus in lumina de sapte proiectoare laser





Simbol arhitectural al Capitalei, Palatul CEC este pus in alta lumina de cele sapte proiectoare laser ce creeaza efecte de raze tridimensionale, iar luminile inteligente sunt adaptate particularitatilor cladirii, in concordanta cu secventa de lasere si cu evenimentele ritmice si melodice ale mixajului muzical. Dupa "Rainbow Street", curcubeul imens care a iluminat in primele doua editii arhitectura emblematica a Palatului CEC, Spotlight aduce in 2017 un omagiu acestui monument istoric al Bucurestiului printr-o instalatie multimedia arhitecturala gandita de muzicianul si artistul vizual Tom Brandus.

Un Fiat transformat in acvariu





"Aquarium Car", de Stephane Masson, va fi pe Calea Victoriei 15.

Recunoscut pentru lucrarile sale care insereaza un dram de magie si nebunie in rutina vietii de zi cu zi, videographer-ul francez Stephane Masson s-a decis sa transforme, pentru Fete des Lumieres 2011, legendarul Fiat 500 intr-un acvariu care se umple de apa si este populat de pesti rosii cu ajutorul unei proiectii video.





Instalatia artistului din Toulouse a participat la Night Festival Singapore (2012), Festivalul La Novella din Franta (2013), Festivalul Luminilor din Dubai (2014) , iar anul acesta la Festivalului International al Luminii din Bucuresti - Spotlight 2017.





La Spotlight 2017, fatada hotelului Novotel se transforma in cel mai surprinzator mod, timp de patru zile, datorita proiectiei 3D realizata de Les Ateliers Nomad. "Abstract Macro", show-ul complex de lumini si texturi anima cunoscuta cladire si captiveaza trecatorii prin varietate si energie.

Deschiderea oficiala a Festivalului International al Luminii - Spotlight 2017 are loc joi, 20 aprilie, de la ora 20.30, in Piata George Enescu, cu show-ul "Illuminaire" al companiei austriece Phoenix Fire Dancers.