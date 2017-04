Un nou personaj feminin va avea cel mai important rol din "Star Wars: The Last Jedi" / VIDEO: Teaser al celui de-al optulea film din Razboiul Stelelor

Un nou personaj feminin va aparea in al optulea film din franciza "Star Wars", a declarat vineri regizorul Rian Johnson la o intalnire a fanilor din Orlando, potrivit Reuters, citata de News.ro.





Regizorul Rian Johnson a spus ca filmul "Star Wars: The Last Jedi", programat sa fie lansat in decembrie, se afla in post productie.





Kelly Marie Tran o joaca pe Rose, care lucreaza pentru Rezistenta. Johnson a spus ca personajul ei intruchipeaza ideea ca si un muncitor de rand poate fi erou. El a mai spus ca rolul ei este cel mai important din aceasta franciza.





Lucafilm a lansat live stream in lumea intreaga teaser-ul noului film.

"The Last Jedi" urmeaza evenimentelor relatate in "The Force Awakens" (2015) si reprezinta urmatorul film din seria "Star Wars".





Pelicula "Rogue One" si un alt lungmetraj, dedicat personajului Han Solo, sunt filme independente, desprinse din firul narativ al acestei francize, fara sa faca parte oficial din aceasta.





Filmul "Star Wars: The Last Jedi", scris si regizat de Rian Johnson, ii are in rolurile principale pe Mark Hamill si regretata Carrie Fisher, alaturi de Adam Driver, Daisy Ridley si John Boyega. Actrita Carrie Fisher finalizase filmarile de la aceasta pelicula cu putin timp inainte de a muri, in decembrie 2016.





Lungmetrajul "Star Wars: The Last Jedi" va fi lansat pe 15 decembrie.





Franciza cinematografica "Star Wars", creata de cineastul George Lucas, contine deocamdata sapte filme SF, cu o actiune plasata intr-o galaxie indepartata.