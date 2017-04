Un nou record pe piata diamantelor: Pink Star a fost vandut la licitatie cu 71,2 milioane de dolari

Diamantul de 59,60 carate este cel mai mare diamant din categoria sa certificat vreodata de Institutul american de gemologie (GIA).Licitatia din Hong Kong a inceput la circa 56 de milioane de dolari. Vanzarea a durat cinci minute inainte ca oferta imensa sa fie formulata telefonic."Pink Star" a fost descoperit in Africa in 1999 si are 2,69 cm pe 2,06 cm, cantarind 11,92 grame.Acesta fusese vandut la licitatie de Sotheby's in 2013, la Geneva, pentru 83 de milioane de dolari dar cumparatorul a dat faliment.Precedentul record pentru o bijuterie vanduta la licitatie a apartinut "Oppenheimer Blue", o piatra pretioasa de 14,62 carate, adjudecata la Geneva de casa Christie's pentru 57,5 milioane de dolari.