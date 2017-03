Mormantul lui Iisus, prezentat pelerinilor dupa o restaurare de 4 milioane de dolari

O echipa de oameni de stiinta si restauratori greci a terminat procesul de restaurare, care s-a intins pe 9 luni, si care s-a concentrat pe edicul, o structura mica in care este situat mormantul. Este cel mai sfant monument al crestinatatii."Daca aceasta interventia nu ar fi fost facuta acum, exista un risc foarte mare sa se produca un colaps. Este o transformare completa a monumentului", a declarat pentru AP Bonnie Burnham de la World Monuments Fund, care a supervizat proiectul.Restaurarea delicata a fost realizata de o echipa de 50 de experti de la Universitatea Tehnica Nationala din Atena, care a lucrat anterior la Acropole si la Hagia Sophia din Istanbul. Echipa a lucrat, in mare parte, noaptea, pentru a le permite pelerinilor sa aiba acces la monument.Lespedea de marmura ce acopera mormantul sapat in piatra din Biserica Sfantului Mormant din Orasul Vechi din Ierusalim a fost ridicata in octombrie, permitand restauratorilor sa examineze "patul mortuar" - roca pe care se crede ca a fost asezat trupul lui Iisus dupa crucificare. O fereastra mica a fost taiata in placile de marmura pentru a le permite pelerinilor sa vada roca.Ediculul a fost reconstruit de patru ori, cel mai recent in 1810, dupa un incendiu. Este sustinut de e o structura metalica, care tine laolalta blocurile de marmura.Echipa a mai reparat si stabilizat monumentul cu suruburi de titan si mortar, si a curatat straturi groase de funingine de la lumanari si de excremente de porumbei. Specialistii au folost radare, scanere cu laser si drone.Ceremonia de marti marcheaza incheierea proiectului de restaurare. La ceremonia vor lua parte Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului, liderul spiritual al crestinilor ortodocsi, si un reprezentant al Papei Francisc.