Matthew Perry, Chandler din "Friends", a spus ca l-a batut pe Justin Trudeau cand erau copii

“Nu ma laud cu asta, este groaznic. Am fost un copil prost”, a spus Perry la emisiunea lui Jimmy Kimmel.Perry a declarat ca incidentul i-a fost reamintit recent de un prieten care a participat la atac. Ei erau in clasa a cincea si cu cativa ani mai mari decat Trudeau jr."Amandoi l-am baut. Cred ca el era bun la un sport decat noi, asa ca a fost invidie pura", afirma Perry.Tatal lui Trudeau era atunci premierul Canadei, spune actorul. "Dar nu cred ca acesta a fost motivul pentru care l-am batut. Cred ca era singurul pusti din scoala pe care putream sa-l bate", a adaugat el.Nascut in SUA, Perry s-a mutat impreuna cu mama sa in Ottawa cand era copil. Ea a ajuns sa lucreze pentru partidul liberal, pana la urma ajungand ofiterul de presa al lui Pierre Trudeau cand acesta era premier.Perry si Trudeau au invatat amandoi la scoala Rockcliffe Park, o scoala publica din unul dintre cele mai bogate cartiere din Ottawa, frecventata de copii de ambasadori si politicieni.Biroul de presa al lui Trudeau a raspuns solicitarilor ca nu are niciun comentariu de facut in privinta spuselor lui Perry.