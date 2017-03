Studiu: Adultii care sunt parinti traiesc mai mult decat cei care nu procreeaza

Mai multe studii au confirmat faptul ca parintii au, de fapt, o viata mai lunga decat adultii care nu procreeaza, insa nu au fost capabili de a oferi o explicatie pentru acest fenomen.Dr. Karin Modig, de la Institutul Karolinska din Suedia, este hotarata sa ofere un raspuns, cel putin in cazul suedezilor. Folosind baze de date extinse ale populatiei din Suedia, aceasta a studiat anii in care barbatii nascuti intre 1911 si 1925 au decedat si a constatat ca o persoana cu cel putin un copil traieste cu doi ani mai mult decat un contemporan fara copii. In cazul femeilor, diferenta a fost de 1,5 ani.Modig este de parere ca aceasta diferenta se datoreaza copiilor care ofera sprijin parintilor, incepand cu o anumita varsta, nu doar sub forma unei ingrijiri directe, ci si prin sprijinul in cautarea unei locuinte adecvante sau in ceea ce priveste birocratia.Multe alte teorii au fost lansate anterior pentru a explica speranta de viata mai mare in cazul parintilor. Riscul de a dezvolta anumite tipuri de cancer la femei este redus in cazul in care aceasta da nastere unui copil, pe langa alte beneficii suplimentare. Cu toate acestea, datele obtinute in Suedia nu au oferit sprijin unei astfel de teorii.