Un producator de vibratoare, nevoit sa plateasca despagubiri de 2,9 milioane dolari dupa ce a colectat date despre activitatea sexuala a clientilor

In urma unui proces colectiv, compania parinte a We-Vibe, Standard Inovation, trebuie sa acorde fiecarui client pana la 10.000 de dolari canadieni (7.400 dolari americani).Clientii care au utilizat aplicatia asociata vibratorului au dreptul de a beneficia fiecare de intreaga suma, in timp ce aceia care au cumparat doar vibratorul pot solicita pana la 199 dolari.Modelul We-Vibe 4 Plus este un vibrator conectat la bluetooth, care costa circa 110 dolari americani, si care poate fi controlat cu ajutorul unei aplicatii.Produsul a fost prezentat drept o metoda ce "permite cuplurilor sa pastreze flacara aprinsa - impreuna sau despartiti".Vibratorul poate fi activat cu ajutorul aplicatiei, permitand, de exemplu, partenerului aflat la distanta sa il controleze.Aplicatie a venit insa cu o serie de vulnerabilitati de securitate si intimitate, rezultand un produs care i-ar face pe multi sa se gandesca de doua ori inainte sa il foloseasca.Aplicatia care controleaza vibratorul are o securitate scazuta, permitand oricarei persoane din raza de actiune bluetooth sa preia controlul asupra dispozitivului.In plus, datele sunt colectate si trimise catre Standard Innovation, permitand companii sa afle informatii despre temperatura dispozitivului si intensitatea vibratiilor - care, combinate, dezvaluie informatii intime despre preferintele sexuale ale utilizatorilor.Vulnerabilitatile vibratorului We-Vibe au fost dezvaluite la conferinta de hacking Def Con din Las Vegas, in 2016, de hackerii neozeelandezi "goldfisk" si "follower".Vorbind in cadrul evenimentului, cei doi au argumenat ca este vorba despre o "problema serioasa": "activarea nedorita a unui vibrator este o potentiala agresiune sexuala", a spus unul dintre hackeri.