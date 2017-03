VIDEO Olanda: Luminile din asfalt ghideaza dependentii de smartphone

Lumini in trotuar au fost instalate la o trecere de pietoni intr-un oras din Olanda pentru a ajuta utilizatorii de smartphone sa treaca strazile in siguranta, potrivit BBC. Benzile luminoase sunt proiectate sa atraga atentia oamenilor care se uita in jos la dispozitivele lor si isi schimba culoarea pentru a se potrivi semnalelor de trafic.Atractivitatea jocurilor si a retelelor sociale a determinat o "scadere a atentiei fata de trafic", afirma consilierul Kees Oskam.Grupul olandez de securitate a drumurilor VVN spune ca ideea "rasplateste comportamentul negativ". "Nu este o idee benefica sa ajuti utilizatorii de telefoane mobile sa se uite la dispozitivele lor", afirma Jose de Jong, din partea VVN, Asociatia pentru Siguranta Traficului in Olanda. "Nu ne dorim ca oamenii sa utilizeze telefoanele mobile cand au de-a face cu traficul, chiar si cu mersul", a adaugat el.