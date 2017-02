VIDEO Incaierare intr-un tren din Marea Britanie dupa ce cateva tinere au asezat in repetate randuri chifle pe capul unor pasageri

Politia a sosit in gara Potters Bar din Hertfordshire duminica, la putin timp dupa ora 1:00 dimineata, dupa ce a fost alertata ca unii pasageri se bat si ii intemideaza pe ceilalti. Trenul a fost oprit in gara timp de 18 minute, timp in care politistii au luat declaratii de la pasageri.UIntr-o inregistrare video postata pe Twitter se poate vedea cum niste tinere pun bucati dintro o chifla sau chiar chifle intregi in capul unui barbat asezat pe scaunul din fata. Acesta ia de fiecare data calm bucatile si le arunca pe fereastra.De asemenea, pot fi vazute scene in care cateva pasagere sar la bataie. Incaierarile continua pe peron, dupa coborarea unui grup de tineri.In finalul inregistrarii pot fi vazuti doi ofiteri de politie care urca in vagon unul dintre ei intreband: "A vazut cineva ceva, stie cineva cine sunt cei implicati? Trenul nu se misca pana nu aflu".Politia a precizat ulterior ca nu au fost inaintate plageri oficiale privind eventuale atacuri si ca nu au fost facute arestari in acest caz.