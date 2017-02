​FOTO Efectul de acuarela. O iluzie optica ce afecteaza modul in care percepem culorile

Raspunsul corect: Alb.Blocheaza marginile colorate ale formelor pentru a observa ca, in realitate, interiorul formelor are aceeasi culoare ca fondul picturii.Efectul de iluzie optica este dat de combinatia dintre contrast si culoare a liniilor de contur ce afecteaza modul in care percepem vizual culoarea fondului.Acest fenomen este intitulat iluzia optica a efectului de acuarela, conform wikipedia.org. Cortexul vizual are mai multi neuroni responsabili pentru identificarea culorii conturului, decat pentru identificarea culorilor de fond, dintr-un motiv strict practic - granitele sunt mai importante decat continutul.Atunci cand neuronii identifica granita de albastru inchis a marginilor desenate in imagine, apare simetria ce descrie iluzia optica perceputa, scrie popsci.com.