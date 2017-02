A fost vandut telefonul care i-a apartinut lui Hitler in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial

Identitatea cumparatorului, care a licitat prin telefon, nu a fost dezvaluita. Licitatia, care a avut loc in Chesapeake City, Maryland a inceput de la 100.000$.Telefonul este de culoare rosie, are gravat numele liderului nazist si a fost gasit in buncarul sau din Berlin in 1945. Obiectul a fost gasit de catre soldatii sovietici dupa moartea lui Adolf Hitler,si i-a fost oferit lui Sir Ralph Rayner, care facea parte din regimentul Ducele de Wellington.Obiectul a fost vandut de casa de licitatie Alexander Hostorical Auctions. Oficialii casei de licitatii a declarat ca telefonul a fost o "arma de distrugere in masa", Hitler folosind-o pentru a da comenzi care au luat multe vieti in timpul razboiului.In cadrul aceleiasi licitatii, a mai fost vanduta si o figurina de portelan care i-a apartinut lui Hitler - intruchipand un caine alascian - pentru suma de 24.300 de dolari.