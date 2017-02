Consumul de fibre imbunatateste calitatea somnului

Pentru a realiza acest studiu, cercetatorii au recrutat 26 de persoane, cu varste cuprinse intre 30 si 45 de ani, ce se aflau la o greutate normala si care obisnuiau sa doarma de la sapte la noua ore pe noapte.Participantii la studiu au fost repartizati aleatoriu pentru faze de somn restrictionat sau obisnuit. In timpul fazei de somn restrictionate, participantilor li s-a permis numai patru ore de odihna, in timp ce participantilor repartizati pentru faza de somn obisnuit li s-a permis sa petreaca noua ore in pat.Dupa numai sase zile participantii au avut o perioada de trei saptamani in care si-au urmat programul normal de odihna, dupa care acestia au fost rugati sa revina in laborator pentru finalizarea studiului.Pe durata primelor patru zile ale fiecarei faze de studiu, cercetatorii au oferit participantilor un regim alimentar obisnuit, alcatuit din 31% grasimi, 53% glucide si 17% proteine.In ultimele doua zile ale fiecarei faze de somn, participantii au fost lasati sa consume alimente dupa bunul plac, insa cercetatorii au cantarit produsele alimentare consumate de acestia si au analizat compozitia lor nutritiva.Studiul a aratat ca atunci cand participantii au consumat mai multe grasimi saturate si mai putine fibre, au intampinat mai multe dificultati in a adormi si au avut parte de un somn mai putin profund si odihnitor.Atunci cand participantii au consumat mai mult zahar si carbohidrati, somnul lor a fost perturbat. In schimb, aportul de fibre a fost asociat unui somn mai profund si odihnitor.Datele studiului arata ca o dieta bogata in fibre si saraca in zahar, cereale rafinate si grasimi saturate ar putea ajuta la imbunatatirea calitatii somnului, sunt de parere cercetatorii.