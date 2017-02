Un psiholog dezvaluie cele mai comune vise si semnificatia acestora

Ce inseamna: camerele dintr-o casa reprezinta diferite aspecte ale caracterului tau. Astfel, o camera nefolosita sugereaza ca vei descoperi un talent de care nu erai constient inainte.Ce ar trebui sa faci: cu cat petreci mai mult timp in explorarea talentelor din visele tale, cu atat mai mult cresc sansele ca mai multe usi sa se "deschida" pentru tine in viata reala - adica, mai multe oportunitati.Ce inseamna: masina reprezinta abilitatea ta de a progresa. Astfel, in viata reala s-ar putea sa simti ca nu ai suficient de mult control asupra drumurilor spre succes.Ce ar trebui sa faci: In loc sa incerci sa preiei controlul asupra situatiei, Wallace spune ca ar trebui sa te relaxezi si sa permiti instinctelor tale fundamentale sa gaseasca cea mai buna cale pentru tine.Ce inseamna: Caderea in gol indica faptul ca te agati prea mult de o anumita situatie in viata reala.Ce ar trebui sa faci: In loc sa fii atat de ingrijorat in privinta pierderii controlului, uneori trebuie doar sa ai incredere in tine si in altii si sa lasi lucrurile sa mearga pe fagasul lor normal. Ar trebui sa te relaxezi si sa lasi lucrurile sa mearga de la sine.Ce inseamna: Abilitatea de a zbura intr-un vis sugereaza eliberarea de anumite aspecte care te-au ingrijorat in viata reala.Ce ar trebui sa faci: Desi poate vei fi tentat sa asociezi acest sentiment de eliberare cu norocul sau cu o simpla coincidenta, de obicei este vorba despre faptul ca ai reusit sa iei o decizie dificila sau te-ai confruntat cu succes cu o responsabilitate mare, mai spune Wallace.Citeste articolul integral pe iflscience.com