Studiu: telefonul ar putea fi un impediment in cautarea iubirii

Match.com a ajuns la concluzia ca utilizatorii de iPhone sunt de 21 de ori mai predispusi sa respinga o persoana care are un telefon cu Android, spre deosebire de cazul invers, in care posesorul de Android este doar de 15 ori mai predispus sa judece utilizatorul de iPhone.Insa, studiul nu se limiteaza doar aici. Se pare ca site-ul de intalniri Match.com a mai demonstrat si ca 42% dintre oameni ii judeca pe altii raportandu-se la postarile acestora din mediul online, dar si ca 86% dintre femei vor respinge un partener in cazul in care telefonul sau are ecranul crapat.Mai mult, 26% dintre persoanele chestionate apreciaza lipsa de activitate in mediul online, pe cand 29% dintre acestea asociaza un apel telefonic dupa intalnire cu un mare pas in relatie.