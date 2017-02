​VIDEO Harta disciplinelor matematice (animatie)

In materialul video de mai jos, realizat de fizicianul Dominic Walliman , este ilustrata harta stiintelor matematice, asa cum au evoluat acestea de-a lungul timpului, precum si modul in care diferite domenii matematice se intrepatrund in istoria acestei stiinte, scrie openculture.com.

Clipul animat a fost publicat pe canalul de youtube al fizicianului la inceputul lunii si a inregistrat deja peste 400 de mii de vizualizari.