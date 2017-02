Cainii oglindesc personalitatea stapanilor

Cercetatorii din Austria sustin ca patrupezii pot reflecta anxietatea si negativitatea prietenului sau uman. Insa, se poate si invers. Se pare ca acei caini caracterizati drept prietenosi si relaxati pot "trimite" starea lor catre stapani.Mai mult de 100 de perechi caine-stapan au fost supuse unor teste, care au inclus masurarea frecventei cardiace si reactia la amenintare.Totodata, au fost recoltate probe de saliva pentru a masura nivelul de cortizol, un marker pentru stres.Stapanilor de caini le-au fost, apoi, evaluate semne distinctive ale personalitatii: nevroza, extraversiune, deschidere spre experiente noi, constiinciozitate sau agreabilitate. Personalitatea cainilor a fost si ea supusa testelor.Doctorul Iris Schoberl, de la Universitatea din Viena, a descoperit ca au influenta unul asupra celuilalt, insa, se pare ca omul este considerat mai influent."Rezultatele arata ca patrupezii si proprietarii lor sunt diade sociale (un grup de doi) care se influenteaza reciproc", a declarat aceasta pentru BBC.Doctorul Schoberl a mai adaugat ca patrupezii sunt sensibili la starile emotionale ale stapanilor sai si pot reflecta emotiile acestora.Cainii au trait alaturi de noi de mai bine de 30.000 de ani si exista dovezi care arata ca acestia pot recepta informatii emotionale de la oameni si sa-si ajusteze comportamentul in consecinta.Studiul este publicat in revista PLOS ONE.