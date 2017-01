FOTO Zeci de caini arctici, intr-o competitie de atelaje de la Baile Tusnad

Curse cu atelaje de caini in Harghita

Zeci de caini arctici, impreuna cu musherii lor, s-au intrecut sambata, la Baile Tusnad, in cadrul unei competitii de atelaje canine, prima a sezonului din judetul Harghita, care a atras sute de spectatori, transmite Agerpres.





Startul s-a dat in apropierea partiei de schi din statiune, acolo unde echipajele de caini nordici, Husky Siberian, Malamut sau Samoyed, venite din mai multe judete, au pornit pe un traseu deosebit de frumos, dar considerat cel mai dificil din tara.





Cei aproximativ 60 de caini prezenti in concurs au fost impartiti in sase categorii, in functie de numarul si de rasa acestora. Echipajele de sase si opt caini au parcurs aproximativ zece kilometri, cele de patru caini au avut de alergat aproximativ sapte kilometri, iar echipajele cu doi caini au avut de terminat un traseu de cinci kilometri.

Unul dintre cei mai experimentati musheri inscrisi in concurs a fost Parajd Zoltan, din Harghita, care practica acest sport de 11 ani si care a concurat cu un echipaj format din opt caini din rasa Husky Siberian. El a declarat, dupa ce a trecut linia de sosire, ca traseul a fost unul tehnic, deosebit de pitoresc, iar cainii s-au simtit foarte bine si nu au avut nici un fel de problema.

Competitia de la Baile Tusnad, ajunsa la editia a V-a, a fost organizata de Asociatia Green Zone, din localitate, impreuna cu mai multi parteneri locali si cu zeci de voluntari.





"Este o competitie inedita, nu vezi prea des caini nordici care sa traga atelaje dupa ei. Acesta a fost si scopul nostru initial, sa contribuim, prin aceasta competitie inedita, la promovarea turistica a statiunii Baile Tusnad. Un alt aspect important pentru noi este voluntariatul. Fiind primul eveniment din an, e cumva ca un eveniment de inceput pentru voluntarii cu care lucram la toate ONG-urile de aici. In total, daca calculam, pe traseu, la start, la finish, in bucatarie, suntem peste 50 de oameni, care lucram de 2 saptamani sa fie competitia asta", a spus Butyka Lorand, reprezentant al organizatorilor.





El a tinut sa puncteze faptul ca in acest an, in premiera, s-a cerut si ajutorul comunitatii, intrucat nu s-a reusit strangerea de fonduri necesare, iar oamenii din statiune au contribuit cu ceea ce au putut, de la bani, pana la palinca si cartofi si au dovedit ca "e important si pentru comunitatea locala sa se intample aceasta competitie".





Prima cursa de atelaje canine a sezonului din Harghita va continua si duminica, atunci cand va avea loc a doua mansa, calendarul competitional incluzand si alte intreceri similare, care se vor organiza doar daca stratul de zapada va fi suficient.