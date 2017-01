Politetea este o mare virtute, excesul de politete dimpotriva. Exista un model comportamental ce se evidentiaza in sfera sociala prin faptul ca, desi este condus, in aparenta, de cele mai bune intentii, transmite sentimentul iritant ca este facut fortat, nenatural si grosolan, lasand in urma o impresie diametral opusa.Intalnim astfel de exemple peste tot, dar cel mai frecvent la birou, in randul colegilor lingusitori, sunt de parere editorii canalului de youtube The School of Life , ce ilustreaza in materialul video de mai jos problemele care stau la baza acestui comportament, specific societatii moderne de consum.