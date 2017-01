Ceasul simbolic al Apocalipsei a fost dat inainte cu 30 de secunde

Ceasul - o metafora cu privire la cat de aproape este umanitatea de distrugerea planetei - a fost potrivit ultima data in 2015, cand a fost dat inainte de la cinci minute si pana la trei minute inainte de miezul noptii.Acum el este potrivit cu doua minute si jumatate inainte de miezul noptii.Decizia de a repotrivi sau nu ceasul este luata de un grup de oameni de stiinta si intelectuali, inclusiv 15 laureati ai Nobelului.Pozitia minutarului ceasului a fost schimbata in contextul unor ingrijorari cu privire la o "ascensiune puternica a nationalismului in intreaga lume, unor declaratii ale presedintelui Donald Trump despre armamentul nuclear si unor probleme legate de clima, un peisaj intunecat al securitatii globale, colorat de o tehnologie tot mai sofisticata si un dispret tot mai mare fata de expertiza stiintifica", a subliniat grupul intr-un comunicat. Ceasul Apocalipsei (Doomsday Clock) a fost creat in 1947. El a fost repotrivit de 19 ori de atunci si pana in prezent, intr-un interval care variaza de la doua minute pana la miezul noptii, in 1953, si pana la 17 minute inaintea miezului noptii, in 1991."Buletinul nu a mai decis niciodata, anterior, sa dea ceasul inainte din cauza declaratiilor unei singure persoane", au declarat doi oameni de stiinta de la Buletin, Lawrence Krauss si David Titley, intr-un articol de opinie publicat in The New York Times (NYT)."Insa atunci cand acea persoana este noul presedinte al Statelor Unite, cuvintele lui conteaza", subliniaza ei.