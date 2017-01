Si pisicile sunt capabile de memorie episodica, ele putand fi la fel de inteligente precum cainii (studiu)

Care animal este mai inteligent, cainele sau pisica? Aceasta intrebare i-a framantat timp de secole pe oameni, iar cercetatorii au publicat nenumarate studii in acest sens, unul dintre cele mai recente - realizat anul trecut in Ungaria - concluzionand ca patrupedele canine au memorie episodica si, deci, sunt mai ''istete'', potrivit Agerpres. Totusi, o echipa de specialisti din Japonia a anuntat recent ca a reusit sa demonstreze faptul ca pisicile sunt la fel de inteligente ca si cainii, fapt relevat prin diverse teste de memorie.

Cainii au dovedit anterior ca sunt capabili sa isi aminteasca evenimente care nu s-au petrecut in trecutul imediat, o abilitate cunoscuta sub numele de memorie episodica despre care se credea pana recent ca este o caracteristica a primatelor. Insa, cercetarea realizata de oamenii de stiinta japonezi pe 49 de pisici a demonstrat ca si acestea isi aduc aminte actiuni din trecut, ele putand sa identifice bolul cu hrana din care mancasera cu 15 minute inainte, diferentiindu-l astfel de cel de care nu se atinsesera.

De asemenea, testele au demonstrat ca felinele domestice, ca si cainii, sunt capabile sa raspunda la gesturi umane, la expresii faciale si la emotii. ''O speculatie interesanta este aceea ca ele se pot bucura in mod activ amintindu-si evenimente din trecut, asa cum se intampla in cazul oamenilor'', a declarat pentru BBC Saho Takagi, psiholog in cadrul Universitatii din Kyoto. ''Memoria episodica este asociata cu functia introspectiva a mintii. Studiul nostru ar putea presupune ca pisicile ar avea un anumit tip de constiinta'', a precizat acesta.

In plus, cercetatorii japonezi sugereaza ca pisicile ar fi capabile sa isi aminteasca evenimente din trecut pentru un timp mai lung decat perioada de timp folosita in cadrul testelor cuprinse in studiul recent.

Saho Takagi sustine ca cercetarea sa are aplicatii practice. ''Intelegerea mai profunda a pisicilor poate ajuta la stabilirea unei mai bune relatii intre oameni si ele'', a declarat acesta. ''Pisicile pot fi la fel de inteligente ca si cainii, in ciuda parerii comune a oamenilor potrivit careia cainii sunt mult mai destepti'', a completat el.

Experimentul publicat in jurnalul Behavioural Processes ''deschide usa'' catre noi studii legate de durata memoriei pisicilor si de cat de ''bogata'' este aceasta, potrivit Laurie Santos, profesoara la Universitatea Yale, arata The Telegraph.

Anul trecut, o echipa de oameni de stiinta din Ungaria a descoperit ca exemplarele canine sunt capabile sa isi aminteasca actiunile proprietarilor lor chiar si atunci cand nu erau instruite in mod specific pentru a face acest lucru si ca memoria lor nu se bazeaza numai pe repetare si recompensa.

In cazul oamenilor, capacitatea de a rememora in mod constient experiente si evenimente se crede ca are legatura cu constiinta de sine, ce modeleaza felul in care ne raportam la trecut dar si ceea ce gandim despre viitor. Studiul realizat anul trecut la Universitatea Eotvos Lorand din Budapesta a demonstrat ca si cainii au o memorie asemanatoare, iar cercetatorii au precizat atunci ca papagalii, delfinii si balenele albastre ar putea fi urmatoarele care sa fie testate in acest sens.