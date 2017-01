Prezenta celor dragi ajuta la reducerea nivelului de stres

Conform teoriei specialistilor, marturisirea problemelor personale este o caracteristica a relatiilor stranse, in cadrul carora stresul emotional este distribuit in mod egal intre membrii familiei, in functie de nivelul de apropiere dintre ei.Studiul a fost realizat in randul a 66 de adolescente ce au fost nevoite sa tina un discurs spontan. In unele cazuri acestea au fost tinute de mana de catre mamele lor, in alte cazuri nu.Psihologii au vrut sa vada care este efectul apropierii emotionale si fizice asupra nivelului de stres.Pentru a realiza studiul, acestia au urmarit comportamentul tinerelor in timpul discursului."Am vrut sa testam o noua teorie evolutionista din psihologie, intitulata "teoria sociala de baza", ce sugereaza ca oamenii s-au adaptat pentru a fi apropiati unii altora. Ideea este ca indivizii dau dovada de mai putina eficienta atunci cand sunt departe de oamenii in care au incredere," afirma Jessica Lougheed, autoarea principala a studiului.Cercetatorii au descoperit, in urma acestui experiment, ca participantele la discurs au fost mai eficiente atunci cand mamele lor le-au tinut de mana, facand mai bine fata stresului asociat cu situatia in cauza.Mai mult decat atat, participantele care aveau o relatie stransa cu mamele lor au reusit sa isi administreze nivelul de stres mult mai bine decat restul de participante."Rezultatele noastre sugereaza ca suntem mai pregatiti pentru a depasi situatiile dificile atunci cand suntem apropiati - fie fizic, fie emotional - de oamenii in care avem incredere," adauga autoarea.Pentru mame, insa, situatia a fost diferita. "Am fost surprinsi sa constatam ca nivelul de stres resimtit de mame nu a fost influentat de apropierea fizica dintre acestea si fiicele lor. De altfel, era de asteptat ca, in acest caz, momentul important prin care treceau copiii lor sa fie un factor cauzator de stres. Ceea ce merita precizat, insa, este faptul ca fiicele acestora au simtit ca pot face fata mai bine situatiei datorita relatiei stranse cu mamele lor si a prezentei acestora la discurs," sunt de parere autorii studiului.