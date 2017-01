​VIDEO Impactul privarii de somn asupra intregului organism

Trebuie mentionat faptul ca in randul studiilor de specialitate efectuate pe aceasta tema putini cercetatori au studiat si comparat diferentele intre efectele privarii totale si privarii partiale de somn, in timp ce privarea totala de somn pe perioade lungi de timp nu a fost studiata pe subiectii umani. In cazul studiilor realizate pe animale de laborator, lipsa de somn pe perioade lungi de timp a dus, in mod inevitabil, la deces, conform sleepassociation.org. In Statele Unite ale Americii specialistii estimeaza ca aproximativ 30% dintre adulti si 66% dintre adolescenti sufera de privare de somn. Acesta nu este un inconvenient minor: lipsa de somn afecteaza in mod grav sanatatea, scrie ed.ted.com In materialul video de mai jos, realizat de editorii Ted-Ed, ne este prezentat impactul dur pe care privarea de somn il are asupra intregului organism uman.