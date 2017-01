Se crede ca vulpea a cazut in Dunare si s-a inecat inainte de a ingheta rapid intr-un bloc de gheata.Franz Stehle a expus blocul de gheata cu animalul congelat in interior in fata hotelului pe care familia sa il detine in Fridingen, situat pe cursul superior al Dunarii.Stehlespune ca a vazut si ale animale inghetate, printre care caprioare si porci mistreti.