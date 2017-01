O scoala din China le permite elevilor sa imprumute puncte, de la o 'banca de note', pentru a trece un test

Sistemul educational chinez depinde puternic de cateva examene importante, intrarea la colegiu depinzand aproape in totalitate de un singur examen sustinut in ultimul an de liceu.Multi candidati recurg la metode tehnice de copiat din ce in ce mai inventive. camere si dispozitive radio au fost gasite ascunse in bijuterii, ochelari, portofele, pixuri, stilouri, rigle si lenjerie de corp."Scopul acestor teste este ca studentii sa evalueze, sa corecteze si sa isi imbunatateasca studiile, nu sa faca lucrurile si mai dificile, sa pedepseasca si sa distruga entuziasmul elevilor", a declarat directorul scolii, Huang Kan, pentru editia de seara a Yangtse.Huang a criticat, totodata, cultura chineza in care "un examen iti hotaraste viata"."Banca de note", infiintata in Liceul Numarul 1 din Nanjing, este in faza pilot si a fost pana acum disponibila doar pentru elevii din departamentul international.Un elev, pe nume Gui, a folosit recent banca pentru a imprumuta 7 puncte pentrua lua o nota de trecere, de 60 de puncte, la un test de fizica, scrie publicatia chineza, insa majoritatea elevilor au nevoie doar de un punct sau doua."Diferenta de invatare intre un scor de 59 de puncte si unul de 60 de puncte nu este mare, insa impactul psihologic asupra studentilor este imens", spune Mei Hong, un profesor de fizica in liceul din Nanjing.Pana acum, un sfert din studentii cuprinsi in programul pilot au imprumutat puncte din banca de note.Asemenea unei banci reale, punctele se imprumuta cu dobanda, iar elevii isi pot plati datoria in rate. Elevii care raman cu datorii la finalul semestrului vor primi "o mentiune cu rosu" in dosarul scolar.