O adolescenta invitata la Casa Alba, muscata de unul dintre cainii familiei Obama

Tanara de 18 ani a vrut sa mangaie femela, insa animalul a muscat-o de fata, explica site-ul specializat in stiri despre celebritati.Medicul familiei, dr. Ronny Jackson, a considerat ca rana necesita cateva puncte de sutura.Tanara victima a postat pe retelele de socializare cateva fotografii cu rana de pe obraz, in urma careia ar putea sa ramana cu o mica cicatrice, scrie TMZ.Familia Obama are doi caini de apa portughezi, o rasa considerata neagresiva.Cel mai in varsta dintre cei doi caini, numit Bo, dupa initialele lui Barack Obama, beneficiaza de titlul de "primul caine". Sunny, o femela in varsta de 4 ani, a fost numita astfel datorita temperamentului sau jucaus.Casa Alba nu a precizat daca Sunny este tulburata de plecarea familiei de la Casa Alba, unde urmeaza sa se mute noul presedinte ales, Donald Trump, mai scrie AFP.Copii in vizita la Casa Alba, jucandu-se cu Bo / Sursa foto: White House - Samantha Appleton