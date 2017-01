​VIDEO Cum ne imbolnaveste stresul

Raspunsul organismului la stres este facut de asa natura incat sa ne alerteze si sa ne sporeasca vigilenta, precum si sa ne dea energia necesara pentru a scapa dintr-o situatie de pericol. In zilele noastre stresul are mai putin de a face cu astfel de situatii in care raspunsul reflex ne este intr-adevar util, ajungand sa ne afecteze astfel fiecare organ in parte, scrie Ted-Ed In materialul video de mai jos Sharon Horesh Bergquist, editor Ted-Ed, ne ofera cateva exemple prin intermediul carora ilustreaza ce se intampla cu organismul nostru in momente de stres.