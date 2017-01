FOTO VIDEO Portul Tomis a inghetat; zeci de constanteni au iesit la plimbare pe faleza

In ciuda vremii nefavorabile, zeci de constanteni au infruntat frigul, vantul si ninsoarea si au iesit, duminica, pe faleza Cazinoului, care era acoperita cu zapada.Unii dintre oameni si-au plimbat copiii cu sania, altii au facut fotografii cu stabilopozii plini de zapada sau Cazinoul.Spre Portul Tomis accesul era mai dificil. Zapada era mai mare ca pe faleza, nu existau poteci asa ca oamenii erau nevoiti sa o ia pe sosea pe urmele facute de masini.Multi au venit acolo ca sa vada portul inghetat, la mal formandu-se deja sloiuri.Oamenii spun ca daca temperaturile se vor mentine scazute mai multe zile atunci tot Portul Tomis se va transforma intr-un mare patinoar. Unii si-au amintit ca in urma cu mai multi ani, cand a fost un ger naprasnic, atat portul Tomis, cat si marea au inghetat.Constanta s-a aflat incepand din noaptea de joi spre vineri sub mai multe avertizari de viscol, in ultimele zile a nins consistent, vantul a batut cu putere, iar temperaturile au coborat pana la aproximativ minus 12 grade.