VIDEO Fenomen natural extrem de rar in Sankt Petersburg, unde au aparut pe cer trei "sori"

"Soarele fantoma", care a putut fi observat recent pe cer in zona celui de-al doilea oras ca marime din Rusia, este un fenomen natural extrem de rar ce consta in aparitia a doua puncte luminoase similare cu soarele, ce flancheaza astrul real, cauzate de lumina care se reflecta in cristalele de gheata haxagonale. Acestea actioneaza ca o prisma, refractand lumina la 22 de grade si dand nastere la doua halouri stralucitoare, precizeaza sursa citata.

Acest fenomen se petrece in special in conditii de ger extrem, dupa o noapte in care temperaturile scad rapid, in momentul in care soarele se afla aproape de linia orizontului.





Maria Borukha de la Planetariul din Sankt Petersburg, studenta-doctoranda in mecanica cereasca la universitatea din acest oras, a declarat ca "soarele fantoma" reprezinta un fenomen atmosferic ce poate fi observat in orice colt al lumii, in orice sezon, insa foarte rar "sorii" sunt atat de stralucitori precum cei vazuti in zona orasului sau.