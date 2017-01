A visat numerele norocoase in urma cu 30 de ani si acum a castigat la loterie

Olga Beno locuieste in Nova Scotia si sustine ca a visat numerele castigatoare cu mult timp in urma, mai exact, in anul 1989 si ca le-a folosit cu regularitate de atunci.Suma castigata este o binecuvantare pentru femeia bolnava de cancer, care a fost nevoita sa-si vanda casa pentru a finanta tratamentul de care are nevoie."Stiu numerele pe de rost si mi s-a parut ca le-am vazut pe ecranul televizorului dupa tragerea la sorti de aseara, dar ochii mei nu mai sunt atat de buni, asa ca am uitat repede", a declarat Olga Beno.In dimineata urmatoare, in timp ce citea ziarul, femeia a vazut, din nou, numerele castigatoare."La inceput nu mi-a venit sa cred, am zis ca este o greseala in ziar. Apoi i-am spus surorii mele ca e posibil sa fi castigat la loterie", a mai adaugat femeia.In urma cu zece ani, Olga Beno a fost diagnosticata cu cancer in stadiul patru si a fost nevoita sa-si vanda casa si sa locuiasca cu chirie. Aceasta a mai spus ca sotul, copiii si nepotii i-au fost un adevarat sprijin pe parcursul anilor si ca acum doreste sa-i rasfete cu o excursie la Disney World.