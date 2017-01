VIDEO Colonizarea spatiului cosmic

Astfel de intrebari indraznete au fost adresate in ultimele decenii de catre oamenii de stiinta, care au ajuns la concluzia ca, cel putin la nivel teoretic, este posibil sa colonizam intreaga noastra galaxie intr-un timp relativ scurt si fara a incalca legile fizicii, conform Ted-Ed.

In materialul video de mai jos, publicat pe canalul de youtube Ted-Ed , vedem cum au ajuns savantii la asemenea idei, pornind de la contributia adusa in stiinte de catre matematicianul de origine austro-ungara John von Neumann.