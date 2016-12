Oamenii de stiinta au numit o noua specie de paianjen dupa faimosul vrajitor din romanele Harry Potter, Godric Gryffindor

Avand drept sursa de inspiratie seria Harry Potter, oamenii de stiinta din India au numit noua specie, care masoara 7 mm, Eriovixia Gryffindori - Gryffindor, unul dintre vrajitorii fondatori ai Hogwarts, este proprietarul original al palariei utilizate de catre scoala fermecata pentru a distribui elevii in casa de vrajitori corespunzatoare."Suntem foarte incantati in legatura cu descoperirea acestei noi specii de paianjen, a carei forma este similara cu palaria fermecata din Harry Potter", a declarat Javed Ahmed, autorul principal al studiului."Am citit seria Harry Potter si, atunci cand am intalnit acest paianjen minuscul, m-am gandit la palarie", a mai spus el.Noua specie a fost descoperita in Karnataka, de catre o echipa care a mai descoperit alte cinci noi specii de paianjen, in ultimii doi ani.Studiul lor este publicat in Jurnalul Indian al Arahnologiei.