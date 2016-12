VIDEO Mos Craciun si-a reinnoit licenta de pilot in Canada. La examenul medical i-a iesit glicemia putin cam mare 

Mos Craciun a primit licenta reinnoita de la ministrul transporturilor, Marc Garneau, fost astronaut, potrivit unui video postat pe Twitter de Transport Canada."Mos Craciun, am vesti bune pentru tine, inca o data ai trecut cu brio examenul de pilot, iata certificatul tau", i-a spus Garneau barbatului imbracat in costum rosu.Clipul il arata pe mosul care aduce cadourile trecand un test de vedere constituit integral din literele H si O, si aducand un test de urina."Sanatatea ta este buna. Nivelul glicemiei sunt un pic mai mari, dar ai aprobarea, asa ca este o veste buna", i-a spus Garneau Mosului.De asemenea, Garneau l-a rugat sa se concentreze cand tine fraiele: "Doar o avertizare, nu-ti folosi telefonul mobil si nu scrie SMS-uri in timp ce iti conduci sania prin cer".