Tipetele lui Tom Cruise din filmul The Mummy au fost transformate in ton de apel

Trailer-ul de la Universal Pictures, care a rulat in cinematografele IMAX, a omis un detaliu important - efectele de sunet.Clipul a fost incarcat fara anumite efecte de sunet si a inclus doar suspinele si tipetele actorului Tom Cruise si ale colegei sale de platou, Annabelle Wallis.Tipetele vedetei au devenit virale si au fost chiar transformate in ton de apel, reperat de catre site-ul de stiri The Daily Dot.Dupa ce IMAX si Universal Pictures si-au dat seama de greseala comisa, videoclipul a fost sters de pe Youtube, insa, nu inainte ca unii utilizatori sa fi descarcat o copie.Tipetele, care ar fi trebuit sa fie editate si combinate cu zgomotul emis de avioane, explozii si focuri de arma, sunt auzite ca mormaieli si respiratii sacadate.Clipul are, acum, propria pagina pe Reddit si poate fi descarcat cu ajutorul serviciului de partajare de fisiere, Dropbox, sub numele de "Tom tipa".