​VIDEO Expozitie a pictorului Victor Vasarely la Cisnadioara

Expozitia poate fi vizitata de marti pana duminica in intervalul orar 12:00 - 18:00.Victor Vasarely s-a nascut in Ungaria, la Pecs la data de 9 aprilie 1906. A urmat studii de pictura la nivel academic in Budapesta, fiind interesat de inovatie si impactul artei contemporane asupra societatii. In 1930, Vasarely pleaca in Franta, lucrand ca artist grafician pentru o agentie de publicitate. Lucrarile sale timpurii se caracterizeaza printr-o semnificativa parte de grafica aplicata. ¬Zebra¬ (1938) si covoarele ¬Zebra¬ (1939/60) sunt exemple reprezentative si spectaculoase ale primei sale perioade de la Paris.In aprilie 1955 publica manifestul sau, "Miscarea" (Le mouvement). Victor Vasarely este unul dintre initiatorii curentului op art (optical art), un deschizator de drumuri ale carui lucrari abstracte dau spectatorului impresia de miscare, de imagini ascunse, de tipare care vibreaza si de deformari.