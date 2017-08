VIDEO Valea Viilor: povestea si cele mai spectaculoase imagini aeriene cu biserica fortificata

KS - Un proiect special HotNews.ro – DW

"Noi am facut un program. Avem o camera unde a stat clopotarul si am facut niste pliante, cine vrea sa vina in Valea Viilor poate locui acolo fara chirie, dar sa ma poata sprijini pe mine, in incinta biserici, la treaba. Este al doilea an de cand facem asta, pe 25-26 iulie a fost o familie din Germania, sper ca la anul sa mai vina si altii. Anul trecut am avut doi barbati care au venit si care au amenajat camera clopotarului, anul asta au venit alti doi care au reparat poarta. Asa ne-am gandit sa-i atragem pe oameni, sa descopere ce avem aici. Daca la batranete se vor gasi macar una-doua persoane care sa ramana aici, sa duca mai departe, cel putin de biserica sa aiba grija si sa dea informatii, tot ar fi bine", spune Michael Weber, curatorul bisericii. Acesta a plecat din tara in '88, dar s-a intors cativa ani mai tarziu, in ' 93 .Biserica are nevoie de o expertiza si un program de restaurare."Prima restaurare a inceput in anii '70-'75, atunci s-au facut niste centuri de beton in afara zidurilor. Acum 10 ani s-a refacut acoperisul de pe biserica si s-au facut niste culoare de mers pentru turisti. Dar avem o problema foarte-foarte mare, in timpul verii, cand este seceta si apoi ploua, iese apa in biserica si podeaua se uda complet. Am discutat cu protopopul, dar din lipsa banilor nu am putut rezolva problema asta. Am discutat si problema fondurilor europene, insa trebuie facut proiectul, proiectantul trebuie platit si nu sunt bani. Trebuie sa facem o expertiza sa vedem ce lucrari trebuie facute. A fost o discutie ca am avea nevoie pentru restaurare cam de 150.000 euro, dar nu stim cu exactitate", a povestit curatorul bisericii.Inainte de perioda comunista, in Valea Viilor locuiau 800 de sasi. "Eram o comuna destul de tare si functionabila. Pe acea vreme s-au facut si foarte multe lucrari, se punea mana de la mana si se rezolvau problemele", isi aminteste Michael Weber.Acesta ne-a povestit despre regulile si traditiile sasilor, reguli care au ajutat comunitatea sa evolueze si sa devina mai puternica."Comunitatea saseasca era impartita in vecinatati. In comuna sunt 3 strazi, fiecare strada avea doua vecinatati, deci erau 6 in total, si scopul acestor vecinatati era ajutorarea intre vecini. La o inmormantare era obligatia vecinatatii sa mearga in priveghi, sa faca groapa sa duca mortul la cimitir. Seful vecinatatii verifica daca omul a fost la inmormantare, la biserica, daca a contribuit si a ajutat vecini, era ca un supraveghetor. In februarie, inainte de lasarea postului, la miercurea cenusie, se lansa distractia vecintatatii, dar martea, inainte de miercurea asta, era ziua judecatii. Toti barbatii din toate vecinatatile mergeau la biserica la ora 9.00, se tinea slujba, dupa biserica se intorceau acasa, se schimbau si mergeau la casa vecinatatii si acolo se tinea judecata, fiecare cu ce a gresit. Chiar daca unul care a gresit era amendat cu 5-10 lei, dar nu era valoarea banului, ci rusinea. In miercurea cenusie toate satele sasesti sarbatoreau Carnilejul. Dupa ziua judecatii, se intalnea toata lumea, doar cei casatoriti aveau voie, se intalneau la casa vecinatatii si incepea distractia, era un mic bal, dansau si sarbatoreau pana dimineata. Vecinatatile aveau cate o mica piesa de teatru, un fel de comedie si atunci se mergea prin sat si se distrau oamenii. Era o rusine sa te certi cu sotia si sa te desparti. Era multa atentie sa nu te faci de rusine", povesteste curatorul bisericii.Biserica are 11.000 de vizitatori pe an si se mai tin slujbe acolo, insa doar din trei in trei duminici."In Valea Viilor mai suntem 3 sasi. Eu sunt cel mai tanar, mai este unul care este orb si nu mai se deplaseaza si unul mai batran care se vaita si el ca il dor picioarele si nu se poate deplasa. Fiindca suntem asa putini, ne-am unit cu satul Ighis si cu satul Tarnava si tinem in fiecare biserica sluja la trei saptamani. Avem un preot la mai multe sate. La district, la Medias, exista 5 preoti, trei barbati si doua femei, care au 47 de comune sa tina slujba", a povestit acesta.Biserica din Valea Viilor a fost construita in urma cu peste 700 de ani."Prima data s-a facut biserica, apoi s-au facut zidurile cetatii si camerele de provizii. Acolo isi tineau proviziile daca veneau tatarii sa jefuiasca. Acum nu mai sunt, din anii 1970 s-au facut sapaturi si s-au demolat aceste camarute fiindca trebuiau reperate si nu aveau bani. Zidurile de aparare nu stim exact cand s-au construit. Biserica a fost catolica pana in 1500 si atunci a fost reformata. Altarul este original, este din lemn, construit in 1770 si orga este construita de un elvetian. Este o orga mai rara, sunt 3-4 bucati in Romania, fiindca la celelalte organistul sta cu spatle spre altar, dar la noi sta cu fata. Orga este reparata, functioneaza, avem concerte de orga", mai povesteste curatorul bisericii.