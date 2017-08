VIDEO FOTO O afacere cu floarea care infloreste o data la trei ani. Povestea cultivatorilor de tuberoze din Hoghilag

KS - Un proiect special HotNews.ro – DW

"Sarbatoarea Tuberozelor se desfasoara in curtea Bisericii Evanghelice din Hoghilag, care este atestata din 1446 si a fost inchisa dupa plecarea masiva a sasilor din zona. Evenimentul este la prima editie. In aceste doua zile este reintrodusa in circuitul turistic, special pentru acest eveniment. Astfel, la Hoghilag, cunoscut ca "taramul tuberozelor", gradinile se dezvaluie turistilor. Sunt circa 30 de gospodarii in care satenii cultiva tuberoze. Asa cum Franta are laurile de lavanda, Romania are campurile de tuberoze din Hoghilag", a declarat Claudia-Romana Rista, director executiv al evenimentului.In cadrul evenimentului, turistii pot participa la tururi ghidate in gradinile unde se cultiva aceste flori, aceasta fiind singura data in an in care accesul este permis. In curtea biericii fortificate din localitate a fost organizat si un mic targ de unde vizitatorii pot cumpara tuberoze, parfumuri si produse cosmetice cu parfumul acestei flori, dar si produse traditionale."Oferim pentru publicul larg o paleta de activitati, de la tururile unice in Romania, in gradinile de tuberoze ale localnicilor, pana la workshop-uri creative cu valoare culturala. Avem ateliere de parfumerie, de bijuterii florare, gatit cu flori. Serile sunt dedicate activitatior culturale si de diverisment ca recitalurile de poezie si fluier, vizitarea unei instalatii florale, concert, muzeu de costume costume populare si camasi cusute si proiectii de film. Un tur inedit este si turul pe bicicleta al culturilor si al bisericilor evanghelice din Valchid, Hoghilag si Prod. Este un tur unic pentru ca turistii pot vizita pe biciclete cinci biserici si culturile din aceste trei sate", mai spune Claudia-Romana Rista.Primarul localitatii, Nicu Lazar, spune ca scopul evenimentului este de a salva aceasta traditie deoarce din anii '90 pana acum numarul cultivatorilor de tuberoze a scazut foarte mult."In Hoghilag sunt 28 de familii care cultiva tuberoze, suprafata totala fiind de circa doua hectare. Asta inseamna foarte mult pentru ca ele sunt foarte des plantate si este foarte multa munca. Se spune ca ele ar fi venit pe filiera austro-ungara, aici ar fi gasit un climat prielnic si sasii le-au cultivat. Dupa ce au plecat sasii, incet-incet au inceput sa le cultive romanii, sasii lasandu-le lor aceste flori. La inceput au fost multi cultivatori, aproape 70% din sat si incet-incet au inceput sa ramana tot mai putini, fiindca este foarte multa munca. Tocmai asta este ideea pentru care facem evenimentul asta, sa facem ceva sa nu dispara aceasta indeletnicire.", povesteste primarul.Un fir de tuberoza se vinde cu 2-3 lei, iar un strat are circa 1000 de fire. Intr-o gradina de mici dimensiuni se pot face circa patru straturi, deci pretul de vanzare este undeva intre 8000 si 12.000 lei, insa este foarte multa munca spun producatorii."Tuberoza este o flore adusa din Argentina, produce in al treilea an, este o farmacie intreaga aici, trebuie multa grija, lucruri pe care daca nu le respecti, dai faliment. Cultiv de 35 de ani, sunt primul roman care a cultivat, dupa sasi, tuberoze. Am luat pui de tuberoze cand au plecat sasii in Germania si instalatiile de irigat si am inceput. La inceput mai putine si treptat- treptat mai multe. Se poate trai din asta. Am avut si serviciu, iar asta a fost pe langa. Vin sa cumpere de la Cluj, Craiova, Bucuresti, Ploiesti. Un fir este in medie 3 lei, dar dupa Sfanta Maria scade pretul. Un strat de flori are circa 1.000 de fire", a explicat Costea Ioan, zis Gospodarul."Noi cultivam de zece ani. Tata cu mama au inceput sa puna, acum pune mama singura, ca tata a murit. Aveau nevoie sa isi ocupe timpul cu ceva, fiind la pensie. Este multa treaba cu ele. Avem trei gradini mari. Le vindem celor de la Bucuresti, Galati, uneori mai rau, uneori mai bine, cateodata se merita, cateva nu. Se vand cu 2 lei-2,5 lei, depinde de recolta", spune Alina, un alt cultivator de tuberoze.Biserica din Hoghilag ar putea fi restaurata cu fonduri europeneBiserica din Hoghilag, monument istoric, ar putea fi restaurata cu fonduri europene, spune primarul localitatii, Nicu Lazar."Suntem in tratative cu Consistoriul evanghelic, le-am facut oferta si ei ne-au facut un act de donatie, sa trecem in proprietatea primariei biserica, speram sa definitivam. Noi suntem eligibili pentru finantari europene, iar consistoriile evanghelice, nu. Atunci am avut discutia cu ei si aveam doua variante: ori ramane la ei si cade, pentru ca nu mai sunt sasi, ori ne-o doneaza noua si atunci avem sanse sa salvam. Mai este un sas in comuna", a spus primarul pentru HotNews.ro.Sarbatoarea Tuberozelor este un eveniment desfasurat cu sprijinul Ministerului Culturii si al Consiliului Judetean Sibiu, organizat de Primaria din Hoghilag, in colaborare cu Claudia-Romana Rista (Fata Care Gateste Cu Flori).Anul trecut a avut loc un eveniment similar, Noaptea Tuberozelor, pe 6 august, seara, avand loc tururi ghidate prin gradinile localnicilor, ateliere creative si de gatit cu flori, experiente muzicale si activitati pentru copii, degustari de vin, standuri artizanale si produse traditionale.