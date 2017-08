KS - Un proiect special HotNews.ro – DW





In Piata Mare din Sibiu s-a desfasurat, sambata dimineata, parada costumelor populare sasesti, in cadrul intalnirii sasilor. Cateva mii de persoane asista la eveniment. La defilarea din centrul orasului participa sute de sasi, care reprezinta zeci de localitati din Transilvania, fiecare cu costumele si insemnele specifice locului. Vezi in text imagini inedite.Attachments area Preview YouTube video Intalnirea sasilor din Sibiu - ziua 2